Уральские врачи спасли новорожденного ребенка с помощью уникальной технологии

В Свердловской ОДКБ спасли жизнь новорожденному ребенку со сложной патологией, используя уникальную методику.

Как сообщили в ДИПе, врачи применили процедуру EXIT. Методика представляет собой специализированную хирургическую процедуру, когда в процессе операции кесарева сечения из чрева матери извлекаются только голова и плечевой пояс, а тело ребенка остается в полости матки и пуповина не пересекается. Таким образом, оказание медицинской помощи ребенку производится при сохраненном плацентарном кровотоке. Ребенок снабжается кислородом через плаценту, а реаниматологи и хирурги могут в это время манипулировать на дыхательных путях новорожденного. Обычно эта процедура проводится во время операции кесарева сечения, но в этот раз специалисты оказывали помощь ребенку при родоразрешении через естественные родовые пути.

Еще до рождения у малыша был диагностирован сложный врожденный порок развития – диафрагмальная грыжа. После рождения головки анестезиолог-реаниматолог провел интубацию трахеи, и начало респираторной поддержки произошло еще во время функционирования плацентарного кровотока. Затем пуповину пересекли.

«У ребенка с врожденной диафрагмальной грыжей в момент начала респираторной поддержки сохранялся плацентарный кровоток. Это позволило нам адаптировать дыхание и кровообращение новорожденного к самостоятельному кровообращению, без «помощи» плаценты, и свести к минимуму риск таких осложнений, как гиповолемия и легочная гипертензия. Эта патология сопровождается очень высокой летальностью, но благодаря слаженной работе мультидисциплинарной бригады ОДКБ нам удалось помочь плавной стабилизации, что и обусловило благоприятный исход», – подчеркнул начальник неонатального отдела ОДКБ Марк Пруткин.

Впервые команда ОДКБ применила эту процедуру еще в 2021 году, и именно бригада свердловских врачей стала одной из первых в России, кто опробовал ее для спасения жизни малыша. За прошедшие три года процедура стала уже пятой по счету и показала свою эффективность. Однако проведение этой манипуляции при самостоятельных родах в практике врачей была выполнена впервые.

«Во всех случаях процедура EXIT была оптимальным вариантом оказания помощи и спасения ребенка. Мне хотелось бы особо отметить специалистов, которые принимали участие в этой уникальной манипуляции. Это врачи-реаниматологи Валерий Дербенев и Валерия Павлова, медицинская сестра-анестезист Елена Берсенева, заведующая операционно-родовым блоком Татьяна Слабинская и акушерка Фатима Чочиева», – рассказал начальник неонатального отдела ОДКБ Марк Пруткин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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