За лето уральские туристы посетили 140 стран

Летом 2024 года жители Свердловской области выбирали отпуск за границей на 11% чаще, чем годом ранее.

Растет интерес к азиатскому направлению, в том числе к Вьетнаму, Китаю и Таиланду – сюда уральцы едут на 70% чаще, чем в прошлом году. В целом за лето жители региона отдохнули в 140 странах мира. Такие выводы сделали эксперты «Мегафона», проведя анализ обезличенных данных абонентов в роуминге.

Самой популярной страной остается Турция: ее выбирал каждый пятый житель региона. В топ-5 также вошли Казахстан, Абхазия, Грузия и Египет. Число поездок в страны СНГ оказалось больше, чем суммарный турпоток в страны Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.

Азия в целом продолжает показывать самую высокую динамику по приросту турпотока. Наибольший рост продемонстрировал Вьетнам: интерес к нему в этом сезоне увеличился в 4,4 раза. При этом чаще всего на азиатском направлении свердловчане выбирали Китай (33%) и Таиланд (28%).

Среди стран Африки бессменным лидером является Египет – сюда летом отправились 93% всех жителей региона, выбирающих жаркое африканское направление. При этом заметный прирост в сравнении с летом прошлого года оказался у Марокко – сюда стали ездить на 88% чаще.

Не менее жаркий Ближний Восток продолжает привлекать жителей Среднего Урала: в Саудовскую Аравию ездили на 46% чаще, в Турцию – на 21%, а в ОАЭ – всего на 6%.

В топ-5 европейских стран по числу туристов из Свердловской области вошли Италия, Германия, Испания, Греция и Франция.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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