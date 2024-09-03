99-летнему ветерану навязали ненужный ремонт окон на 300 тысяч рублей

Прокуратура добилась защиты прав 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны, которому недобросовестный бизнесмен навязал ненужный ремонт окон стоимостью около 300 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в прокуратуру обратилась дочь ветерана. Она рассказала, что с июня по октябрь 2023 года ее отец заключил 6 договоров на выполнение ремонтных работ на окнах в квартире, в том числе по установке усиленной ручки, замене фурнитуры и уплотнительной резины, а также ряд других мелких работ на общую сумму около 300 тыс. рублей.

Проверка показала, что необходимости в этих работах не было. Ветеран войны в силу своего 99-летнего возраста не смог в этом разобраться.

При этом в квартире ветерана были проведены незначительные работы, которые стоили гораздо меньше, чем было заявлено.

В целях защиты прав ветерана прокуратура обратилась в Верх-Исетский районный суд.

Суд расторг договоры и взыскал с предпринимателя плату по договорам в размере свыше 278 тыс. рублей, штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя в размере свыше 141 тыс. рублей, а также компенсацию морального вреда 5 тыс. рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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