Бывший начальник полиции переходит в мэрию – курировать массовые мероприятия

Бывший начальник полиции Екатеринбурга полковник Александр Кашигин в ближайшее время начнет работать в городской администрации.

Как сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», Кашигина скоро назначат заместителем начальника Департамента общественных связей администрации. Он будет заниматься взаимодействием мэрии с правоохранительными органами и курировать организацию массовых мероприятий.

По данным канала, Кашигин уже дал согласие и в ближайшее время будет официально назначен.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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