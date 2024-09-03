В Техническом университете УГМК прошел корпоративный День знаний

3 сентября в Техническом университете отметили корпоративный День знаний, традиционно приуроченный ко дню рождения вуза и началу нового учебного года. В этом году первый частный инженерный университет провел четвертый выпуск студентов. За это время для промышленных предприятий из разных регионов страны было подготовлено 864 дипломированных выпускников очного и заочного обучения.

В этом году первокурсниками вуза стали 278 человек – 112 студентов очного и 166 заочного обучения. В их числе и выпускники инженерной школы, которые получили от университета в подарок планшеты. Будущие инженеры будут обучаться по таким направлениям, как «Горное дело», «Технологические машины и оборудование», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Металлургия», «Электроэнергетика и электротехника», «Информатика и вычислительная техника». Кроме того, впервые набрана группа студентов на новое направление университета – «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств».

Студентам выплачивается стипендия в зависимости от успеваемости, от 3 до 5 тыс. рублей, плюс доплаты: за активность во внеурочной, волонтерской, спортивной, научной деятельности, именные стипендии по 10 тыс. руб./мес., которые сейчас получают 30 человек.

Программа празднования началась с мастер-класса для учащихся Инженерной школы. Для инженерных классов и учащихся «Компьютерной школы ХИТ» старшекурсники университета провели научно-популярный инженерный квест. А в конференц-зале вуза прошло награждение получивших звания кандидатов и докторов наук, а также тех, кто в дополнение к основной работе активно передает в университете свой практический опыт – эти люди за деятельность в области высшего и дополнительного профессионального образования получили звание «Лучший корпоративный преподаватель».

«Корпоративный День знаний для нас – это не только праздник для первокурсников. В первую очередь, это большое чествование всех тех, кто помимо своей основной работы занимается образованием, просветительской и научной деятельностью, кто активно передает свои практические навыки и знания, полученные на производстве, будущим инженерам», – отметил Вячеслав Лапин, директор Технического университета УГМК.

Особым подарком на день рождения стало открытие в научно-исследовательском центре университета двух новых научно-образовательных лабораторий по пирометаллургии и очистке промышленных вод и стоков.

Напомним, что Технический университет в Верхней Пышме – это первый частный инженерный вуз России, который готовит специалистов для предприятий горно-металлургической отрасли. В марте 2024 г. Технический университет УГМК второй раз вошел в лидеры рейтинга вузов всероссийского агентства RAEX (первое место в Свердловской области, второе место в УрФО).

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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