На севере области иномарка разбилась об опору ЛЭП. Погибла женщина (ФОТО)

На 83-м км автодороги Серов – Североуральск – Ивдель в ДТП погибла женщина – пассажир легкового автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, трагедия случилась вечером 3 сентября. 28-летний водитель автомобиля Toyota Hilux, получивший права в 2017 году, неправильно выбрал скорость, потерял контроль над машиной и врезался в столб линии опоры электропередачи.

Пассажир автомобиля, 63-летняя женщина, скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Полиция проводит расследование, в рамках которого будут установлены все обстоятельства, в том числе – состояние водителя в момент происшествия.

Североуральск, Елена Владимирова

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