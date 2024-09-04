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Среда, 4 сентября 2024, 09:26 мск

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«Аэрофлот» запустил прямые рейсы между Екатеринбургом и китайским курортом Санья

Авиакомпания «Аэрофлот» с 4 сентября запустила прямые рейсы из Екатеринбурга на китайский остров Хайнань в город Санья. Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A330.

Как уточнили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово, из Екатеринбурга самолеты будут вылетать по вторникам и субботам, а обратно из Саньи – по средам и воскресеньям. Время в пути составит 8 часов. Средняя стоимость билета в одну сторону – 30 тысяч рублей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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