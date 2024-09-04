Бьютиголикам разрешили возвращать онлайн-покупки

Свердловское управление Роспотребнадзора в суде добилось права онлайн-покупателей интернет-магазина «Золотое яблоко» возвращать покупки «в течение семи дней, независимо от вида приобретенного товара».

Магазин ссылался на «Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену», а Роспотребнадзор – на закон о защите прав потребителей. В итоге позиция ведомства оказалась сильнее – в течение семи дней с момента получения товара онлайн-покупатели «Золотого яблока» могут сдать его обратно.

«После обращения управления Роспотребнадзора в суд ООО «Екатеринбург Яблоко» добровольно удовлетворило исковые требования и скорректировало условия возврата товаров», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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