В выходные начнется бабье лето

В Свердловскую область уже 7-8 сентября придет бабье лето: воздух прогреется до +23 °C.

По данным Уралгидрометцентра, новый антициклон с Белого моря принесет тепло на север и юг области. Однако ночи все равно ожидаются холодными.

«К восточной периферии антициклона примыкает ложбина, по которой к нам на Урал стекает холодный воздух с Таймыра, гонимый северо-восточным ветром. На преодоление этой неблагоприятной ситуации уйдет двое суток», – уточнили в пресс-службе Уралгидрометцентра.

Сегодня – самый холодный день недели. Температура воздуха днем составит в среднем +13 °C, возможны порывы ветра до 14 м/с, а ночью – заморозки.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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