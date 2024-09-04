В Екатеринбурге проведут экскурсию в память о поэте Борисе Рыжем

Музей истории Екатеринбурга с размахом отметит день рождения Бориса Рыжего. В этом году легендарному уральскому поэту исполнилось бы 50 лет.

В субботу, 7 сентября, экскурсовод музея Ольга Шмулей проведет пешеходную экскурсию «Потому что все меня любили: детство Бориса Рыжего». Мероприятие начнется в 12:00 у трамвайного кольца «Вторчермет». Маршрут будет посвящен промышленной окраине Екатеринбурга, где прошло детство Бориса. Участники экскурсии увидят дом, где жил Рыжий, узнают, в какую школу ходил будущий поэт и как прошли на Вторчермете его детские годы, рассказали в пресс-службе МИЕ.

В этот же день в креативном кластере «Л52» в 19:00 состоится музыкально-поэтический перформанс «Где обрывается память... Б.Р.». Концерт-эксперимент, посвященный Рыжему, представят творческое объединение «Шорох» и ансамбль этнических инструментов студии «Воплощение».

В день рождения Бориса Рыжего 8 сентября в «Л52» состоится традиционный онлайн-марафон ко дню рождения поэта. В нем примут участие жители Екатеринбурга, Челябинска, Москвы и Санкт-Петербурга. Начало в 20:00.

Также 8 сентября в Доме творчества Переделкино в Подмосковье покажут екатеринбургский спектакль «Повесть о рыжем поэте», основанном на документальных материалах. «Многие спектакли о Рыжем повествуют о том, что главный герой – паренек с Вторчермета в кожанке, немного приблатненный. Это уже стало штампом и общим местом. На самом деле с начала 90-х Борис жил на Московской горке, учился в горном институте, серьезно занимался поэзией, а образ паренька с окраины был лишь одним из литературных героев поэта. Прошлое – его детство, школьные друзья, погибшие в бандитских разборках, парки района – все это было для Рыжего очень дорого, и он постарался запечатлеть это в своих стихах, – рассказал режиссер постановки и исполнитель роли Рыжего Дмитрий Касимов.

Екатеринбуржцы смогут увидеть спектакль 15 сентября на сцене Дома актера.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube