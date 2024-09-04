На восьми улицах запретят парковку – для борьбы с пробками

В Екатеринбурге еще на 8 участках улиц запретят парковку. Как пояснили в пресс-службе администрации города, ограничения вводят для борьбы с пробками.
Знаки «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» установят на улицах:
– Раевского (от Комвузовской до Блюхера);
– Белинского (от Большакова до Тверитина);
– Красноуфимской (от Репина до Викулова);
– Красных Зорь (от Торфорезов до Рабочих);
– в Мельковском переулке (от проспекта Космонавтов до Армавирской);
– Савкова (от Косотурской до Хрустальногорской);
– Алтайской (от Рощинской до Якутской);
– Расковой (от Хасановской до Советских Женщин).
Екатеринбург, Дарья Деменева
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