На восьми улицах запретят парковку – для борьбы с пробками

В Екатеринбурге еще на 8 участках улиц запретят парковку. Как пояснили в пресс-службе администрации города, ограничения вводят для борьбы с пробками.

Знаки «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» установят на улицах:

– Раевского (от Комвузовской до Блюхера);

– Белинского (от Большакова до Тверитина);

– Красноуфимской (от Репина до Викулова);

– Красных Зорь (от Торфорезов до Рабочих);

– в Мельковском переулке (от проспекта Космонавтов до Армавирской);

– Савкова (от Косотурской до Хрустальногорской);

– Алтайской (от Рощинской до Якутской);

– Расковой (от Хасановской до Советских Женщин).

Екатеринбург, Дарья Деменева

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