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Среда, 4 сентября 2024, 12:29 мск

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В кампусе УрФУ появится новый арт-объект «Час икс»

Фото предоставлено пресс-службой УрФУ

В Новокольцовском районе появится арт-объект «Час икс». Он разместится на территории кампуса УрФУ, между корпусами Института радиоэлектроники и информационных технологий и Института экономики и управления, которые построят к декабрю 2025 года.

Часы будут состоять из четырех колонн, на которых будет изображаться время с помощью подвижных рамок. «Без рамок штрихи на столбах выглядят как загадочные символы, но сквозь указатели, перемещающиеся по колоннам, формируется цифровой формат времени», – уточнили в пресс-службе УрФУ.

Инсталляция «Час икс», созданная командой Urband под руководством Александра Титова, стала победителем конкурса «Точка отсчета», где рассматривались 45 проектов авторов из разных регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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