Представители Роскосмоса побывали в Академическом

Руководители компании «НПО Автоматики» имени академика Н.А. Семихатова (входящей в госкорпорацию «Роскосмос») во главе с генеральным директором Михаилом Изюмовым побывали в Академическом районе города Екатеринбурга. Здесь они ознакомились с районом, его социальной инфраструктурой, системой безопасности, а также посетили школу № 79 с инженерным уклоном.

«Мы планируем создание долгосрочной программы сотрудничества с НПО автоматики, которая с одной стороны будет касаться выращивания будущих кадров для предприятия, а с другой стороны – развития научных проектов в Академическом», – рассказал генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.

Генеральный директор НПО автоматики Михаил Изюмов отметил, что для привлечения специалистов на предприятие одной зарплаты мало. Инструменты по приобретению жилья были бы отличным способом по привлечению и удержанию сотрудников.

Стороны обсудили задачи по профориентационной деятельности, которые возможно реализовать в школе № 79 Академического района, а также варианты улучшения жилищно-бытовых условий для сотрудников НПО. Достигнутые результаты было решено закрепить подписанием соглашения о сотрудничестве.

Напомним, что основателем Академического района города Екатеринбурга является компания АО СЗ «РСГ-Академическое» (входящая в ГК «КОРТРОС»).

Екатеринбург, Таисья Исупова

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