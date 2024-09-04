В августе в трех регионах УрФО не было ни одного лесного пожара

В августе на территории Уральского федерального округа произошло всего 26 природных пожаров на площади 1320 га, что в разы меньше прошлого года.

Как сообщили в Департаменте лесного хозяйства по УрФО, впервые за много лет не было ни одного пожара ни в Курганской, ни в Тюменской, ни в Челябинской области. В Свердловской области за месяц был только один пожар, и то небольшой. Все возгорания пришлись на северные территории.

Всего в августе этого года было зафиксировано:

– Свердловская область – 1 лесной пожар, 0,02 гектара.

– ХМАО-Югра – 19 лесных пожаров, 1 265 гектаров.

– ЯНАО – 6 лесных пожаров, 55 гектара.

Если поднять данные за последние три года, то в среднем за август фиксировалось по 300-500 лесных пожаров на площади 20-40 тысяч гектаров. Примерно столько же еще потом за всю осень. Но в этом сентябре Авиалесоохрана и Росгидромет не прогнозируют повышение пожарной опасности ни в одном уральском регионе.

Всего в УрФО с начала пожароопасного сезона потушили 672 лесных пожара на общей площади 13 490 гектаров.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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