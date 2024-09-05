Верующие со всей России пройдут полный Семионовский крестный ход – 370 км за 18 дней

Впервые за пять лет верующие со всей России пройдут полный Симеоновский крестный ход.

В год 320-летия перенесения мощей праведного Симеона, всея Урала и Сибири чудотворца, из села Меркушино в Верхотурье, по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения пройдет один из самых протяженных крестных ходов России – Симеоновский. В период с 7 по 25 сентября 2024 года крестоходцы пройдут с молитвой и святынями 370 километров.

Паломникам предстоит преодолеть 370 км по территории трёх епархий по маршруту: Екатеринбург – Верхняч Пышма – Балтым – Мостовское – Колташи – Липовское – Глинское – Деево – Арамашево – Коптелово – Алапаевск – Верхняя Синячиха – Бубчиково – Мугай – Махнёво – Меркушино – Усть-Салда – Красногорское – Верхотурье.

По традиции крестным ходом пронесут иконы святой великомученицы Екатерины и праведного Симеона Верхотурского.

Крестный ход организован при поддержке Фонда святой Екатерины и приурочен к нескольким памятным датам, связанным с именем святого Симеона. В этом году отмечается 110-летие перенесения мощей праведного Симеона в левый придел крупнейшего в Верхотурье собора – в 1914 году прошёл самый многочисленный подобный крестный ход.

«В четвертый раз мы пройдём по маршруту, проложенному нашими предками, и как более ста лет назад пронесём иконы святой Екатерины и праведного Симеона. Несомненно, для екатеринбуржцев это важно и чрезвычайно символично – самый почитаемый уральский святой вместе с Небесной покровительницей Екатеринбурга «проведут» нас путем духовного роста», – рассказал один из организаторов возрожденного молитвенного шествия Олег Морозов.

По его словам, особенность крестного хода в этом году в том, что по маршруту крестного хода расположены четыре храма, освящённые в честь святого благоверного князя Александра Невского.

« Вместе с прихожанами крестоходцы помолятся благоверному князю о наших воинах и о скорейшем восстановлении мира», – отметил организатор.

Напомним, в Алапаевске Александро-Невский храм был освящен в Царские дни – 18 июля 2024 года.

Екатеринбург, Елена Васильева

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