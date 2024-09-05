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Четверг, 5 сентября 2024, 10:15 мск

Новости Екатеринбург

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В Кольцово меняют валидаторы – часть въездов на парковку недоступна

Фото: аэропорт Кольцово

В аэропорту Кольцово меняют терминальное оборудование, которое распознает госномера автомобилей, выдает и забирает парковочные талоны.

«В настоящее время работают не все шлагбаумы. Новое оборудование лучше распознает госномера автомобилей, позволяет оплачивать стоянку прямо на выездных стойках, а также не требует от водителей вставлять парковочный талон в терминал при выезде», – уточнили в пресс-службе аэропорта.

Там пообещали, что скоро работы завершат, и попросили пассажиров приезжать в аэропорт заранее.

Екатеринбург, Елена Сычева

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