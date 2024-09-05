Семья отсудила у туроператора 200 тысяч рублей за три дня в аэропорту

Житель Каменска-Уральского добился крупной компенсации от туроператора за испорченный отдых на курорте.

В январе 2023 года Сергей купил путевку в Турцию на всю семью у ООО «Регион Туризм» за 349 300 рублей. В счет вошли авиаперелеты, групповой трансфер, размещение в пятизвездочном отеле в формате «все включено», оформление медицинской страховки – все на четверых человек. Поездка состоялась в августе того же года. Но конец отпуска был омрачен, при возвращении домой семья с двумя детьми на три дня застряла в аэропорту. Питанием и водой перевозчик их не обеспечил, жилье туристам предоставили только на третьи сутки, за несколько часов до вылета.

По возвращении домой супруги подали иск в Красногорский районный суд Каменска-Уральского на туроператора, затребовав 2,2 миллиона рублей в качестве неустойки, штрафа, возмещения убытков и моральной компенсации. Но в первой инстанции дело было проиграно. Тогда Сергей обратился в Свердловский областной суд с апелляцией, и на этот раз решение было другим. Суд постановил взыскать с компании «Регион туризм» в пользу истцов более 202 тысяч рублей. В эту сумму вошла выплата неустойки (28 900 рублей), покрытие убытков (6 тысяч рублей), штраф (67 460 рублей) и моральная компенсация в размере 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе облсуда.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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