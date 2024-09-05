На Богословском алюминиевом заводе сотруднице оторвало руку

ЧП на Богословском алюминиевом заводе. Как сообщает государственная инспекция труда по Свердловской области, во время работы женщине оторвало руку.

По предварительным данным, пострадавшая зацепилась рукавом спецодежды за вал перемешивающего устройства мешалки во время уборки вокруг вакуум-фильтра. С частичной ампутацией правой руки и травматическим вывихом левой плечевой кости пострадавшая была доставлена в центральную городскую больницу.

По факту ЧП на предприятия организована проверка. Комиссия выяснит все обстоятельства произошедшего.

Краснотурьинск, Елена Васильева

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