У екатеринбуржцев осталось 10 дней, чтоб попробовать выиграть миллион

Десять дней осталось у екатеринбуржцев, чтоб попробовать получить миллион рублей в качестве приза за креативность. Руководитель фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев напомнил в соцсетях о завершении первого этапа приема заявок на конкурс «Идея на миллион» и подвел предварительные итоги. Напомним, конкурс, организованный Алексеем Вихаревым и его Волонтерским центром, стартовал в мае этого года. К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет. Они должны поделиться идеями, как улучшить город по нескольким направлениям: экология, благоустройство, социальная помощь и поддержка участников СВО, медицина и здоровье жителей. Миллион рублей получит автор самой удачной идеи. Причем, деньги он сможет потратить на любые цели, а воплощением идеи в жизнь займется Волонтерский центр.

«Нам прислали уже более 270 идей по улучшению города в сфере здравоохранения, культуры, экологии, социальной инфраструктуры и по многим другим направлениям. Мы ждем новых предложений до середины сентября и выберем самый достойный проект из всех присланных», – рассказал Алексей Вихарев.

Отметим, что второй этап приема заявок продлится с 5 по 15 сентября, а финал запланирован на 2 октября 2024 года. Все присланные идеи рассмотрит профессиональное жюри и определит основного победителя и финалистов. Для них пройдет награждение с вручением наград и грамот.

«Не упустите шанс сделать любимый Екатеринбург лучше и получить 1 000 000 рублей в подарок!», – заключил депутат Алексей Вихарев в соцсетях.

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте idea-million.ru и по тел. +7 922 130-44-33

Екатеринбург, Елена Васильева

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