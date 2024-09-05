Сроки окончания ремонта на Малышева неизвестны (ФОТО)

Ремонт улицы Малышева в Екатеринбурге может затянуться. В администрации города не смогли назвать «Новому Дню» дату предполагаемого завершения работ. Согласно контракту, подрядчик должен закончить их к 30 сентября.

Ремонтные работы на Малышева на участке от Московской до Добролюбова должны были начаться 1 мая. По факту активная фаза началась уже во второй половине лета, например, только в конце августа было заменено покрытие на одном из участков – от Шейнкмана до Сакко и Ванцетти.

1 сентября дорожники сняли покрытие на перекрестке Малышева и Московской, что усилило пробки на и так забитых в связи с началом учебного года улицах.

Екатеринбург, Елена Сычева

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