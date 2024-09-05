Коллекторы получили штраф за навязчивую рассылку СМС на телефон мобилизованного

Микрокредитная компания ООО «МКК Твой кредит» оштрафована на 50 тысяч рублей за нарушение федерального закона, регулирующего работу коллекторов.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, организация отправляла на мобильный телефон мужчины, который был призван на военную службу по мобилизации, большое количество сообщений с требованием погасить долг по кредиту. В месяц приходило более 60 СМС, что нарушает ФЗ-230. О коллекторской рассылке сообщила жена мобилизованного.

На основе обращения женщины в службу приставов была проведена проверка. Микрокредитная компания привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ и оштрафована на 50 тысяч рублей. Директор компании уведомлен, что должен погасить взыскание в течение 60 дней, иначе будет наложено новое – в двукратном размере.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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