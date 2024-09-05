Полицейские поймали курьера – он отбирал у бедных и отдавал мошенникам

В Екатеринбурге полицейские задержали курьера мошенников, он похитил 1,6 млн у 83-летней женщины. Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, как все случилось: в начале августа ей позвонили из «Комитета банковского надзора Центробанка», собеседник заявил старушке, что мошенники завладели данными ее СНИЛС, получили доступ к ее счетам и могут перевести все накопления на Украину. Лжесотрудник ЦБ пригрозил пенсионерке уголовной ответственностью за финансирование ВСУ, потребовал обналичить накопления, собрать всю наличку и передать сотруднику ЦБ под расписку. Что и было сделано. «Через пару дней к пенсионерке заехал зять, которому она рассказала о произошедшем. Мужчина объяснил теще, что ее обманули», – сообщили в полиции города.

Спустя неделю сотрудники уголовного розыска Екатеринбурга совместно с коллегами из ГУ МВД России по Свердловской области задержали курьера, который забрал у старушки деньги. Им оказался 26-летний местный житель, ранее привлекавшийся к ответственности за кражу и грабеж. Задержанный нашел «работу» через телеграм, полученные деньги он переводил на криптокошельки, получая 2% от похищенного. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Правоохранители располагают информацией о его причастности как минимум к 13 преступным эпизодам. Фигурант помещен под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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