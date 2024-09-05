Для уральских школьников разработано восемь типов меню

В Свердловской области для школьников разработали восемь видов типовых школьных меню в зависимости от групп здоровья детей.

Как сообщили в ДИПе, в школьном питании используются продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами. Ученикам дают щадящее питание, где нет жирной, жареной, пересоленой пищи

Кроме того, в ряде школ региона применяется практика питания по выбору, приближенная к формату кафе. Перед внедрением таких проектов руководство школы совместно с оператором питания проводит опрос учащихся: что бы им хотелось видеть в столовой, чем они предпочитают питаться вне школы. На основе этих исследований технологами и поварами составляется меню, отражающее предпочтения ребят, но сбалансированное и полезное. Уже свыше 30 школ в регионе перешли на такой тип предоставления питания.

Всего в этом учебном году горячее питание получают около 530 тысяч школьников. На эти цели по решению губернатора Евгения Куйвашева направлено порядка 8 миллиардов рублей из регионального бюджета. К 1 сентября были обновлены пищеблоки и столовые в 420 школах, где закупили и установили новое оборудование на более чем 200 миллионов рублей.

Учащиеся с первого по четвертый класс получают горячее питание бесплатно. Также за счет областного бюджета питаются дети-сироты или оставшиеся без попечения родителей, дети из малообеспеченных или многодетных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья и ряд других категорий.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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