Самокатчики нарушают правила вдвое чаще, чем велосипедисты, и втрое – чем пешеходы

Самокатчики нарушают правила дорожного движения в два раза чаще, чем велосипедисты, и в три, чем пешеходы. Таковы данные очередного рейда ГИБДД Екатеринбурга. Так, из 31 нарушения 17 пришлось на водителей СИМ, восемь на велосипедистов и только шесть на пешеходов.

«Чаще всего самокатчики и велосипедисты не спешиваются, пересекая проезжую часть. Среди нарушителей оказались несовершеннолетние, в отношении них составлены карточки нарушений ПДД, которые направлены в образовательные организации по месту их обучения и в отделы по делам несовершеннолетних для проведения профилактической работы с их родителями», – сообщили в Госавтоинспекции.

Екатеринбург, Елена Сычева

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