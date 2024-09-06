Энергетики завершают ремонт магистрали, обеспечивающей теплом четыре района Екатеринбурга (ФОТО, ВИДЕО)

Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании завершают модернизацию тепломагистрали М-1 на проспекте Космонавтов. Она питает теплом Ленинский, Кировский, Верх-Исетский и Железнодорожный районы Екатеринбурга.

Модернизация тепломагистрали

Во время реконструкции обновлено более 980 метров тепловой сети – это три трубопровода диаметром 1000 мм, а также плиты, тепловые камеры, неподвижные опоры и запорная арматура.

«Мы кладем стальные трубы с современной пенополиуретановой изоляцией и встроенной в нее системой оперативно-дистанционного контроля. Система ОДК основана на проводниках и работает как контур трубы, поэтому при разъединении сразу фиксируется место повреждения», – пояснил начальник отдела строительного контроля АО ЕТК Игорь Золотых.

Сложность реконструкции М-1 заключается в том, что работы проводятся в районе плотной застройки. В местах перекладки труб проходят троллейбусные маршруты, инженерные коммуникации газопровода, водопровода, канализации, электрических сетей. «Работать приходится в крайне стесненных условиях. Мы не можем задействовать всю тяжелую технику в полном объеме, только поэтапно. Поэтому процесс перекладки труб занимает время. Сейчас работы находятся в стадии завершения. Магистраль планируется запустить к началу отопительного сезона, то есть, к 15 сентября», – добавил Игорь Золотых.

Представитель подрядной организации Антон Овсянников сообщил, что ежедневно на объекте работают четыре бригады, используется 24 единицы техники. Во время перекладки труб под проезжей частью улицы Завокзальной строители трудились в круглосуточном режиме.

Стоит отметить, что реконструкция М-1 проходит без отключения горячей воды. На время работ энергетики запустили резервный трубопровод. После завершения проекта на участке будет восстановлено благоустройство, сообщили в ЕТК.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

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