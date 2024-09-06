Певец Mr. Credo задолжал 5,4 миллиона рублей организаторам концерта из Казахстана

Казахстанская компания Suarg Astana подала в суд на 51-летнего певца Александра Махонина, известного под псевдонимом Mr. Credo. По данным СМИ, артист получил 5,4 миллиона рублей за выступление на ретро-фестивале, но не приехал на него.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, организаторы заранее заплатили артисту за концерт, который планировался 14 июля, а также выполнили все его «многочисленные условия по райдеру». Но в назначенный день Mr. Credo не появился. Оказалось, что он не смог вылететь из России из-за долгов. По данным издания, Махонин задолжал 300 тысяч рублей налогов и 40 тысяч рублей неоплаченных дорожных штрафов. Концертное агентство пыталось отправить артиста через Минск, но и тут случилась неудача – у Махонина был просрочен загранпаспорт.

Теперь к делу Mr. Credo подключилась полиция.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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