В атомном городе Заречный бутлегеры разливали коньяк «Наполеон» и виски Jack Daniel's

Крупный цех по производству нелегального алкоголя обнаружен в городе Заречный в Свердловской области. Оперативная группа УФСБ по региону обнаружила в ходе специоперации четыре тонны крепкого алкоголя. Он был разлит в бутылки водки Pertsoff, «Родники Сибири», «С серебром», «Кремлевка». Также в нелегально цехе разливались коньяки «Арарат», «Старый Кенингсберг», Napoleon cognac, а также виски Jack Daniel's.

Заречный, Елена Васильева

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