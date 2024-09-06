Что такое постковидная паросмия и как с ней бороться

У 90% переболевших коронавирусом искажается восприятие запахов. Для многих овощи и фрукты начинают пахнуть гнилью, сигаретным дымом, тухлыми яйцами или даже серой. Чаще всего такая реакция возникает именно на лук и чеснок. У большинства людей обоняние восстанавливается в течение 3-4 месяцев, однако 20-30% страдают несколько лет. В разговоре с «Новым Днем» врач-невролог «Новой больницы» Анастасия Якупова объяснила причины постковидной паросмии и рассказала о методах лечения.

«Это все связано с тем, что вирус Covid-19 – нейротропный, то есть он поражает многие органы и системы, в том числе и клетки нервной системы», – отметила спикер. Так, причиной искажения запахов может быть поражение гиппокампа – участка головного мозга, который отвечает за эмоции и, в том числе, за восприятие запахов.

Может страдать и отдел респираторного тракта, пояснила Якупова: «Когда мы вдыхаем воздух, могут поражаться обонятельные луковицы, могут быть отеки слизистой оболочки и придаточных пазух носа. Из-за отека и гиперсекреции слизи мы можем не совсем верно воспринимать запахи».

Чтобы победить луковую вонь после ковида, прежде всего необходимо придерживаться медикаментозной терапии и наблюдаться у невролога и отоларинголога. Однако важно понимать, по каким причинам изменились вкусовые рецепторы (воспалительное изменение вкусовых рецепторов или поражение головного мозга) – подходы к терапии могут колоссально отличаться, пояснила собеседница «Нового Дня». Невролог рекомендует самостоятельно тренировать обоняние с помощью эфирных масел: «При отсутствии противопоказаний и аллергии врачи рекомендуют нюхать определенные ароматы, в основном эфирные масла, аромат которых более насыщенный. В течение 2-3 месяцев обоняние у людей стабилизируется».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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