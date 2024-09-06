Алексей Орлов позвал екатеринбуржцев на субботники

В сентябре на всей территории Екатеринбурга пройдут осенние субботники. Сегодня глава города Алексей Орлов обсудил с руководителями районов предстоящую масштабную уборку парков, скверов и улиц города.

«За последнее время в мой адрес поступило много инициатив с просьбой оказать содействие в проведении субботников. Наша задача подготовить и организовать все необходимое, чтобы люди вышли и поработали. Это хорошая возможность привлечь молодежь, волонтеров, застройщиков и коммерческие организации. Они с удовольствием всегда в этих мероприятиях принимают участие. Давайте составим план на месяц. После того как опадет листва, оперативно все уберем, чтобы уйти в зиму с чистыми улицами», – поставил задачу Алексей Орлов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в каждом из районов уже составлен план мероприятий по уборке. Так, в Академическом на сентябрь запланирована уборка скверов и парков, побережья Патрушихи и Преображенского парка. В Железнодорожном районе в рамках месячника чистоты наведут порядок на набережной у Макаровского моста и в скверах, а в Кировском районе уберут мусор и листву в Основинском парке. Также участники встречи выступили с инициативой высадить деревья возле школ и в общественных пространствах города. Алексей Орлов предложение районов поддержал. «Это очень красивая, правильная акция. Можно выбрать любой день недели, подготовить посадочный материал и организованно посадить деревья. Это будет полезно для города и нас – горожан», – отметил мэр.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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