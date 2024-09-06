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Пятница, 6 сентября 2024, 13:39 мск

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Четверть миллиона детей слетали на каникулы за лето из Кольцово

Аэропорт Кольцово за время летних каникул обслужил 283 тысячи детей, сообщили в пресс-службе авиагавани. В прошлом году маленьких пассажиров было чуть меньше за те же три месяца – 275 тысяч.

«Более 25,5 тысячи из общего числа детей – это малыши до двух лет. Больше всего маленьких пассажиров через аэропорт путешествовало в августе, когда Кольцово обслужил около 98 тысяч детей», – поделились в пресс-службе аэропорта. Там уточнили, что самое популярное «детское» направление этого лета на внутренних авиалиниях – это Сочи, туда улетели 56 тысяч пассажиров. На международных направлениях популярнее всего была Анталья, туда полетели свыше 59 тысяч детей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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