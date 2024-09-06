Исторический сквер Екатеринбурга борется за звание «Достояние Среднего Урала»

В Свердловской области продолжается голосование жителей за объекты, претендующие на звание «Достояние Среднего Урала». В шорт-лист вошло 15 наименований, среди них – Исторический сквер Екатеринбурга.

Достопримечательность расположена в самом центре города. Исторический сквер построили в 1973 году – к 250-летию уральской столицы. Мемориально-исторический комплекс посвящен зарождению города и созданию Екатеринбургского железоделательного завода – предприятию, вокруг которого возник будущий мегаполис. Авторами проекта стали архитекторы Николай Алферов, Владимир Пискунов, Людмила Винокурова, Герман Дубровин, Альберт Коротковский и Алексей Овечкин.

Сейчас Исторический сквер – одно из любимых мест отдыха горожан и приезжих. Тут расположены несколько музеев, музыкальный фонтан, сад камней, Водонапорная башня и выставка заводских механизмов. К 300-летию города здесь заложили новую капсулу времени на 50 лет вперед. В городские праздники Исторический сквер становится главной концертной площадкой.

Напомним, с июля в Историческом сквере продолжается точечный ремонт плитки. Прогулочные пространства при этом не закрываются. Окончание работ намечено на 15 сентября. Суммарно рабочие переберут 1,2 тысячи квадратных метров покрытия: 697 квадратных метров гранитного и 521 – бетонного. По данным мэрии, замене подлежат 75% гранитных блоков.

«Конечно, подрядчик мог бы выполнить работы на скорую руку, но с нарушением технологии, и соблюсти сроки окончания ремонта. Однако в скором времени городу вновь пришлось бы тратить средства из бюджета и проводить работы, а некачественно сделанное покрытие – испортило бы репутацию предприятия. Потому ремонт продолжат в соответствии с технологическими требованиями», – сообщили в пресс-службе городской администрации.

Электронное голосование за «Достояние Среднего Урала» продлится до 1 декабря 2024 года. В конкурсе уже приняли участие 11,5 тысячи свердловчан. Проголосовать можно на портале «Госуслуги» через платформу обратной связи и только один раз. Принять участие могут жители Свердловской области старше 18 лет. Отдать голос можно не более чем за пять пунктов списка.

В шорт-листе также представлены Белоярская атомная станция, аэропорт Кольцово, мотоцикл «Урал», музейный комплекс УГМК, сказы Бажова, природный парк «Оленьи ручьи», рок-группа «Чайф» и другие известные уральские бренды.

Екатеринбург, Тамара Барабанова

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