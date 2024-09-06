Завершается дачный сезон: как подготовить участок и дом к зиме

На Урале с наступлением холодов садоводы завершают дачный сезон. Осенью в саду работы еще больше, чем весной или летом: нужно не только прибраться на участке, но и подготовить дом к зиме.

Председатель Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области Надежда Локтионова в беседе с «Новым Днем» рассказала, что стоит сделать.

Собрать растительные остатки. После уборки урожая на садовом участке еще остаются упавшие яблоки и груши, которые необходимо убрать в компостную яму. Весной можно получить полезное удобрение, если сейчас обработать препаратами, ускоряющими процесс гниения. Заложить теплую грядку на следующий сезон. При правильной организации она будет «работать» весь следующий сезон и поможет вырастить качественный урожай. С нашей нестабильной уральской погодой теплые грядки – решение многих проблем садоводов. Убрать листья. Опавшая листва может быть поражена различными заболеваниями: в ней часто зимуют личинки насекомых-вредителей. Если на территории не действует особый противопожарный режим, рекомендуется сжечь ветки и больную листву; Обработать от вредителей деревья и кустарники. Главное это делать в сухую, безветренную погоду и обязательно при плюсовых температурах, чтобы препараты работали. Побелить стволы. Вредители обычно прячутся в трещинах коры. Защитить тонкую кору от морозов и грызунов можно также с помощью укрывного материала, которым обматывают стволы молодых саженцев. Посеять сидераты. Сделать это нужно для оздоровления почвы в середине сентября. Избавиться от сорняков. В октябре нужно еще раз прополоть грядки. К этому времени в очередной раз вырастают сорняки. Если их не удалить, то корни весной с новой силой тронутся в рост. Укрыть незимостойкие культуры. Например, при 0…+2 градусах клубника прекращает вегетацию, поэтому ее необходимо укутать. Слить воду из бочек и других емкостей. Заняться этим необходимо до наступления заморозков, чтобы бочки не лопнули зимой. Помнить о пожарной безопасности. Следует проверить электропроводку и обесточить дом. Если есть печь или камин, нужно прочистить дымовую трубу, саму печь, замазать возможные трещины и проверить тягу.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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