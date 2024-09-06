Из Екатеринбурга запустят «Ласточку» в Омск

РЖД планирует продлить до Омска электричку «Ласточка» №812/811, курсирующую по маршруту Екатеринбург – Тюмень.

Как следует из сервиса «Яндекс.Расписание», первый рейс в Омск отправится 15 декабря. Время в пути составит 12 часов. Отправление со станции «Екатеринбург Пассажирский» в 6:45, по маршруту электропоезд делает 22 остановки, в том числе в Тюмени, Ялуторовске и Ишиме, прибытие в Омск в 19:45 (время местное).

Будет ли обратный рейс «Ласточки» из Омска в Екатеринбург, пока неизвестно.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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