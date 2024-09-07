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Суббота, 7 сентября 2024, 09:48 мск

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В ДТП на Тюменском тракте погибла 74-летняя женщина-водитель, трое пассажиров пострадали (ФОТО)

Фото УГИБДД Свердловской области

Сегодня ночью в Камышловском районе, на 141 км федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень иномарка влетела в дорожное ограждение. Один человек погиб, еще трое получили травмы.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области, 74-летняя женщина ехала на автомобиле «Джили» со стороны Ирбита в направлении Асбеста по региональной дороге Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда. Выезжая на федеральную трассу, она выбрала небезопасную скорость и потеряла управление. Автомобиль врезался в дорожное ограждение – отбойник.

Женщина погибла на месте происшествия. Трех ее пассажиров с различными травмами отвезли в Камышловскую больницу.

Установлено, что погибшая жила в Асбесте, водительские права получила 38 лет назад, к административной ответственности в 2024 году не привлекалась.

Также известно, что ни она, ни пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, в связи с чем и получили серьезные травмы.

Камышлов, Елена Владимирова

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