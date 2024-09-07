В Каменске-Уральском пьяный водитель сбил двух подростков

Двое подростков-пешеходов пострадали сегодня в ДТП в Каменске-Уральском.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, около 12:05 пьяный водитель легкового автомобиля марки «Пежо-308», 1977 г.р. наехал на подростков 2007 г.р. и 2008 г.р., переходивших проезжую часть по «зебре».

В результате ДТП у одного из пешеходов диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, второй пешеход получил ушибы и ссадины.

Пострадавших доставили в Городскую больницу Каменска-Уральского, прокуратура проводит проверку.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube