Начался Симеоновский крестный ход

Из Екатеринбурга в Верхотурье стартовал один из самых продолжительных крестных ходов – Симеоновский. Православные из разных регионов России преодолеют 370 километров и к 25 сентября придут в духовную столицу Урала.

«В 2014 году, к столетию крестного хода, был проведен первый такой же ход из Екатеринбурга до Верхотурья через Алапаевск. Мы проходим через села, храмы, исторические и духовные места, где шли наши предки. Этот крестный ход совершается раз в пять лет, а ежегодно мы идём половину этого пути, от Алапаевска до Верхотурья», – рассказал организатор шествия Олег Морозов.

Симеоновский крестный ход пройдет уже в 16 раз с момента возрождения старинной традиции, по максимальному маршруту – в четвертый. Крестный ход организован по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения и при поддержке Фонда святой Екатерины.

Старт был дан в часовне святой Екатерины, где состоялась божественная литургия. Ежедневно верующие будут проходить примерно 30 километров, в этом году они посетят четыре храма, освещенных в честь святого благоверного князя Александра Невского.

Полностью маршрут пройдут около 70 человек, в том числе гости из Санкт-Петербурга, Башкирии и Алтая. Еще около 250 верующих присоединятся к молитвенному шествию по пути.

Завершится крестный ход 25 сентября у Крестовоздвиженского Собора Верхотурья. В этот день там отметят праздник перенесения мощей святого праведного Симеона, небесного покровителя Урала и Сибири.

Екатеринбург, Елена Сычева

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