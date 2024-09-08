В Свердловской области насмерть переехали пешехода

В Артинском районе водитель «Лады» задавил 35-летнего мужчину, лежащего на дороге. Трагедия произошла сегодня около часа ночи в селе Березовка на улице Грязнова.
По данным регионального ГИБДД, ночью пешехода было не видно: он лежал в темной одежде и без световозвращающих элементов. От полученных травм мужчина скончался на месте.
«Автоинспекторы провели процедуру освидетельствования водителя на состояние опьянения, результат отрицательный. В отношении мужчины возбуждено административное производство по ч.3.1 ст. 12.5 КоАП РФ», – добавили в пресс-службе ведомства. По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование.
Арти, Дарья Деменева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»