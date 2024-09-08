Уральский футболист сломал шею коню (ФОТО)

Игроки команды «СиндЕкат» перед вторым туром российский медиалиги устроили перформанс. Капитан команды Гаджи Автомат вывел игроков на поле в образе короля под популярный трек King Arthur: Legend of the Sword из фильма Гая Ричи.
В центре поля стояла метровая шахматная фигура коня, которую Гаджи ударом локтя в падении разломал на две части. Выбор «жертвы» был неслучаен – соперником уральцев стал московский клуб «Кони».
Что касается самого матча, то уже на 10 минуте Владимир Шишелов забил год в ворота «Коней». Еще несколько моментов у ворот соперника создал Чисамба Лунгу, но в итоге игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «СиндЕката».
Екатеринбург, Елена Сычева
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