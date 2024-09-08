Из лагеря «Красная горка» госпитализировали 10 детей с пневмонией

В детском лагере «Красная горка» Каменского района произошла вспышка пневмонии: заболели 10 детей, еще 1 ребенок – с бронхитом.

Как сообщили в минздраве Свердловской области, детей госпитализировали в ДГБ Каменск-Уральского. «Состояние детей на фоне лечения с положительной динамикой. В больницу выехали главный педиатр Свердловской области Любовь Малямова и главный пульмонолог региона Ирина Шуляк», – отметили в пресс-службе ведомства. Врачи выезжают в семьи заболевших детей и обзванивают других отдыхавших.

В региональном управлении Роспотребнадзора проводят эпидрасследование: «Специалисты Роспотребнадзора в настоящее время проводят оценку соблюдения санитарного законодательства, установили круг контактных для активного патронажа и выявления лиц с признаками инфекционных заболеваний, организовали лабораторное обследование детей для определения возбудителя заболевания».

Кроме того, ситуация находится на контроле и у региональной прокуратуры: «Будет проверено соблюдение требований законодательства об организации отдыха несовершеннолетних, законодательства о здравоохранения. Будет запрошена информация о случаях обращения за медицинской помощью несовершеннолетних, находившихся в детском лагере «Красная горка». При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования».

Каменск-Уральский, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube