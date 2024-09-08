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Воскресенье, 8 сентября 2024, 14:58 мск

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Под Серовом в ДТП пострадали двое детей

Сегодня на 16-м километре трассы Серов – Сосьва столкнулись две легковушки. В аварии пострадали семь человек, двое из которых – дети.

Как пояснили в региональной прокуратуре, машина Omoda выехала на встречку, где столкнулась с Renault Daster. Всех пострадавших отвезли в травмпункт.

«Прокуратура даст оценку законности решения, которое будет принято органами полиции по результатам административного расследования», – отметили в пресс-службе ведомства.

Серов, Дарья Деменева

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