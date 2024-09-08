Стали известны причины заболевания пневмонией детей в «Красной горке»

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области выявили причину пневмонии у 10 детей, отдыхавших в лагере «Красная горка»: инфекцию распространил ребенок, заехавший в лагерь с признаками ОРВИ.

«Источником инфекции стал ребенок, заехавший в лагерь в инкубационный период заболевания. Распространению заболевания способствовало несвоевременное выявление и изоляция человека с признаками ОРВИ», – отметили в пресс-службе ведомства. Возбудителями пневмонии стали микоплазма и пневмококк.

Напомним, из лагеря «Красная горка» в ДГБ Каменск-Уральского госпитализировали 10 детей с пневмонией и еще 1 ребенка с бронхитом. «Состояние детей на фоне лечения с положительной динамикой. В больницу выехали главный педиатр Свердловской области Любовь Малямова и главный пульмонолог региона Ирина Шуляк», – отметили в пресс-службе минздрава.

Каменск-Уральский, Дарья Деменева

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