Началась запись в детские лагеря на осенние каникулы

С 9 по 16 сентября в Екатеринбурге принимают заявки на путевку в детский лагерь на осенние каникулы (30 октября – 5 ноября).

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга напомнили, что подать заявление можно через портал госуслуг, отделения МФЦ, лично в образовательном учреждении, на базе которого будет открыт лагерь (для городских лагерей с дневным пребыванием).

В детских загородных лагерях «Космос», «Уральские самоцветы», «Юность» и «Чайка» в осенние каникулы смогут отдохнуть 1,4 тысячи ребят, а в городских лагерях при школах – еще 2,8 тысячи.

Отметим, что в течение календарного года каждый ребенок имеет право на однократное получение путевки в загородный оздоровительный лагерь за счет субсидии из бюджета Свердловской области. Во второй раз путевка приобретается за полную стоимость. В городских лагерях за счет субсидии можно отдохнуть несколько раз.

Во внеочередном порядке путевки, как и всегда, будут предоставляться детям военнослужащих, сотрудников полиции, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, и ряду других категорий.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получат путевку бесплатно. Льготы по оплате путевок будут предоставлены детям из многодетных семей, детям безработных родителей, получающим пенсию по потере кормильца, детям работников организаций всех форм собственности, совокупный доход которых ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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