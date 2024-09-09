Депутат Алексей Вихарев и общественники отправили в ДНР новую партию гуманитарной помощи. Груз уехал в Тельманово – подшефную территорию Свердловской области.

В благотворительный груз вошли предметы благоустройства, саженцы кустарников, бытовые наборы и техника. Все это будет использовано для восстановления новых территорий страны.

Следом за фурой в ДНР отправились активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева, свердловские спасатели и общественники. Все они будут работать в рамках проекта «Добровольческий десант 2.0».

«Программа обмена опытом между свердловскими и донецкими волонтерами «Добровольческий десант» реализуется при поддержке правительства региона и депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева. Ребята приезжают в подшефные области территории – знакомятся с местными волонтерами, проходят различные тренинги, а потом вместе благоустраивают объекты. В прошлый раз мы устанавливали урны, скамейки в парке, приводили в порядок родник «Богатырь», а сейчас готовы направить свои силы на новые объекты», – рассказала руководитель Волонтерского центра Алексея Вихарева Юлия Дворянинова.

Проект «Добровольческий десант» реализуется уже второй раз. В этот раз на проживание, проезд, питание и обучение волонтеров, работающих в ДНР, депутат Алексей Вихарев потратил почти миллион рублей.

«Отправляем Добровольческий десант в подшефную территорию Свердловской области – Тельманово. Вместе со свердловскими общественниками выделил необходимое финансирование. В этот раз поедет больше 15 активистов моего Волонтерского центра. По опыту прошлого десанта могу сказать точно – это полезно для ребят! Все вместе общаются, делятся опытом, помогают друг другу, получают новые навыки. Это важно! А самое главное – делают действительно полезное дело, восстанавливают новые земли нашей страны для спокойной и комфортной жизни людей», – прокомментировал депутат, руководитель фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев.

В Тельманово волонтеры озеленят парк, приведут в порядок береговую линию пруда Мокрая Каранка, а также проведут мастер-классы, тренинги и обменяются опытом с донецкими волонтерами.

Напомним, ранее Алексей Вихарев направил в новые территории элементы благоустройства – скамейки, урны и информационные стенды, а также гуманитарную помощь, собранную совместно с правительством Свердловской области и компанией «Сима-ленд». Следом за фурой уехали волонтеры, которые помогли навести порядок на новых территориях ЛДНР.

За все время СВО депутат закупил на личные средства и передал на фронт спецоборудование и гуманитарную помощь на общую сумму более 70 миллионов рублей.

Екатеринбург, Елена Васильева

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