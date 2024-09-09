Тагильские школьники положили на рельсы самокат и разбили светофор на железной дороге

Семеро подростков из Нижнего Тагила играли на железной дороге – разбили светофор и положили на рельсы детский самокат.

Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции по УрФО, разбитый светофор и самокат обнаружили 2 сентября. Оказалось, что к инциденту причастны семеро школьников от 9 до 15 лет, пятеро мальчиков и две девочки. Дети воспитываются в неблагополучных семьях, пятеро учатся в местной школе, двое подростков воспитываются в школе-интернате.

Инспектор ПДН провела с подростками и их родителями профилактическую беседу о недопустимости вмешательства в работу железнодорожного транспорта.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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