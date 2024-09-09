На Урале потеплеет до +24

На этой неделе в Свердловской области ожидается сухая и теплая погода.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, 9-12 сентября к Уралу подтянется центральная часть антициклона, ожидается преобладание теплой, преимущественно сухой погоды, температура воздуха превысит норму на 3-4 °C:

9-11 сентября ночью ожидается +7…+12 °С, днем +19…+24°, в Екатеринбурге ночью +10…+12°, днем +20…+23°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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