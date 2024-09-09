Ушел из жизни легендарный летчик Игорь Родобольский

В Екатеринбурге на 65-м году жизни умер Герой России, самый титулованный летчик страны Игорь Родобольский. Он принимал участие в боевых действиях в Афганистане и Чечне, в контртеррористических операциях на территории Северного Кавказа, в мирное время спасал людей из зоны бедствий, например, во время наводнения в Чечне в 2002-м, доставлял гуманитарные грузы.

«11 января 2002 года при ликвидации крупной базы чеченских боевиков в районе Шаро-Аргуна во главе группы из шести вертолетов первым вывел свою машину на позиции боевиков, вызывая огонь на себя, после чего обнаруженные выстрелами позиции боевиков были накрыты огнем звена боевых вертолетов. После того как шестеро из высадившихся десантников были ранены, Родобольский снизился, «прислонил» вертолет к крутому склону на два колеса, чтобы забрать их. За это время в машину попали 24 раза, повредили приборную панель, одну из лопастей, сам Родобольский был ранен, но вывел вертолет из-под вражеского огня и сумел вернуться на базу», – пишет о нем портал «Герои страны».

После выхода в запас в 2013 году стал директором Свердловского Центра патриотического воспитания.

«Уход летчика-снайпера, Героя Российской Федерации Игоря Олеговича Родобольского – невосполнимая потеря для всей нашей страны. Он был примером верности службе, Родине и народу. Будучи самым титулованным военнослужащим в стране по количеству боевых наград, Игорь Олегович уделял большое внимание воспитанию подрастающих поколений. Он активно участвовал в образовательных и патриотических проектах Уральского федерального округа, встречался со школьниками и студентами, передавая им свои знания и опыт, заряжая их своей бесконечной энергией и любовью к России», – сказал полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

Игорь Родобольский награжден звездой Героя России, медалью «Золотая звезда», двумя орденами Красной Звезды, тремя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги» и другими.

Екатеринбург, Елена Сычева

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