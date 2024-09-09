На НТМК обновят коксовую батарею №10, чтобы снизить нагрузку на экологию города

ЕВРАЗ НТМК приступает к техническому перевооружению коксовой батареи № 10. Это позволит снизить нагрузку на окружающую среду, повысить эффективность производства кокса и улучшить условия труда работников.

Инвестиции в реализацию проекта превысят 28 млрд рублей. Производительность батареи составит 970 тыс. тонн валового кокса в год. Применение современных технологических решений даст значительный экологический эффект: прогнозируемое сокращение выбросов в атмосферу – свыше 1 тыс. тонн в год, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе ЕВРАЗа (дивизион «Урал»).

«Коксовая батарея №10 будет возводиться с учетом всех природоохранных требований и соответствовать наилучшим доступным технологиям. Сотрудники технической бригады, обслуживающей батарею, на период техперевооружения будут переведены на другие рабочие места на коксохимическом производстве комбината, а их опыт будет незаменим уже на этапе пусконаладки оборудования. Ввод в работу восстановленных мощностей запланирован на конец третьего квартала 2027 года», – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

В состав батареи после техперевооружения войдут 71 камера коксования, два новых коксовыталкивателя, две двересъемные машины, два углезагрузочных вагона. Каждая двересъемная машина будет оборудована локальной системой обеспыливания, что позволит по максимуму улавливать коксовую пыль, образующуюся при выдаче, и направлять ее в дальнейшее производство.

Также в рамках проекта будет проведено частичное восстановление объектов цеха улавливания: будет обновлен участок газоконденсации с заменой первичных газовых холодильников. Это позволит повысить эффективность выделения смолы из коксового газа и обеспечить требуемую степень его очистки для дальнейшего использования в качестве топлива для обогрева самой батареи и прочих потребителей.

Генеральным проектировщиком выбрана компания EVRAZ STEEL BUILDING, входящая в экосистему стального строительства ЕВРАЗа. Сейчас идет процесс выбора генерального подрядчика.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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