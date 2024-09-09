Черно-белые фото набирают популярность

У россиян растет популярность черно-белой фотографии. Согласно данным опроса «Мегафона», приуроченного к запуску смартфонов серии Honor 200, 84% респондентов отмечают повышенный интерес к таким снимкам, которые ассоциируются с детством и историческими хрониками.

Более половины участников опроса назвали такие изображения стильными, а 72% любят портреты в черно-белых тонах. 52% выбрали их в качестве аватарок в соцсетях, а 87% опрошенных хотели бы принять участие в фотосессии в стиле Harcourt (черно-белые фото с игрой света и тени, как у кинозвезд 1930-х годов).

Для многих россиян черно-белая фотография – это не просто способ съемки, а средство создания эмоциональной связи с прошлым. Опрос показал, что 42% респондентов ассоциируют такие снимки с ностальгией, а у 39% они вызывают воспоминания о детстве. 30% опрошенных отметили, что такие изображения помогают вернуться в памятные семейные моменты. 19% ассоциируют их с историческими хрониками или репортажами.

Как показал опрос, для съемки черно-белого контента 29 % опрошенных применяют настройку с таким эффектом или фильтр камеры, а 10% использовали бы черно-белый режим чаще при наличии интересных встроенных возможностей в смартфоне.

С развитием цифровых технологий меняется и способ хранения фотографий. Большинство респондентов (42%) хранят снимки в галерее смартфона. Но есть среди опрошенных и те, кто не засоряет память гаджета: 34% периодически чистят ее и переносят фото на ноутбук, четверть предпочитает использовать облачные хранилища, 16% считают самым удобным инструментом внешний диск, а 13% – флешки.

«Сегодня параметры камеры стали одним из определяющих факторов при выборе смартфона наравне с его маркой, цветом, габаритами и объемом памяти. При этом требования к камере могут быть разные: кому-то важнее высокое качество снимков на фронтальную камеру, кто-то смотрит на мегапиксели основной камеры, на возможности ночной съемки. А некоторым нужен специальный режим создания черно-белых фото. В июле у нас появились смартфоны Honor 200 и 200 Pro с тремя режимами портретной съемки, среди которых как раз есть функция создания качественных черно-белых фотографий», – говорит руководитель дирекции «Мегафона» по коммерции розницы Эдуард Меришавян.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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