В Екатеринбурге обновят десятки остановок

До конца года в Екатеринбурге поставят новые навесы на 28 остановках общественного транспорта. Об этом заявил глава города Алексей Орлов, отвечая на вопросы читателей «Вечернего Екатеринбурга».

«Недавно муниципалитет отыграл конкурс на замену комплексов для общественного транспорта. 32 конструкции нового дизайна появятся на 28 остановках. Это будут навесы нового типа: их ширина составит 2,25 метра, высота – 2,2 метра, а длина – 4,6 метра, что почти на 1,5 метра больше, чем у старых. Также они могут быть оснащены камерами видеонаблюдения и электронными табло, отражающими движение общественного транспорта в режиме реального времени. Эти навесы появятся до конца года – плюсом к уже установленным двадцати, которые размещены на наиболее востребованных среди горожан маршрутах», – рассказал градоначальник.

Алексей Орлов добавил, что остановочный комплекс выполняет функции ожидания транспорта и информирования о его движении. Никакой торговли там быть не должно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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