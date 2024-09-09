В область или в Москву. Куда уральцы ездили отдыхать летом

Екатеринбуржцы этим летом отдыхали в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, туда они добирались, в основном, самолетами. Также в числе популярных направлений оказались Свердловская область и Татарстан, по данным сервиса «Яндекс.Путешествия».
Дольше всего уральцы оставались на море – в Краснодарском крае, в среднем, номера в отеле бронировали на пять дней. На втором месте – Санкт-Петербург, там гостили по 4 дня, в Москве и Казани уральские туристы проводили по три дня, а у себя в Свердловской области – максимум день.
Сам Екатеринбург вошел в топ-10 городов, куда россияне часто летали на отдых этим летом.
Екатеринбург, Елена Сычева
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